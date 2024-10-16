За його словами, весь світ бачить допомогу КНДР та іранського режиму Росії.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у парламенті заявив, що союзникам України буде корисна наша перемога у війні, оскільки "коаліція злочинців" вже включає кілька країн.

"Для партнерів цілком практично допомогти нам не тільки вистояти, а й перемогти у війні за наше життя. Цим партнери допоможуть собі не менше. В коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея. Родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20-мільйонну частині корейського народу", - наголосив голова держави.

За його словами, українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Так, Пхеньян надає Москві робітників для російських заводів замість вбитих на війні громадян Росії і особовий склад для окупаційної армії.

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"І це вже факт. Фактично це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само, як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", - підсумував Зеленський.

Війна в Україні - роль КНДР

Як повідомляв УНІАН, у російській армії сформували "особливий бурятський батальйон", до якого увійшли громадяни з Північної Кореї. Вже відомо про те, що 18 військових з Північної Кореї втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії.

Крім того, ЗМІ пишуть, що на Далекому Сході РФ йде підготовка ще понад 10 тисяч північнокорейських військових.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що солдати з КНДР з часом вдаватимуться до дезертирства і Україна може вплинути на це явище.

"Очевидно, вони просто побачать більше світ і побачать наслідки бойових дій, то я думаю, що факт дезертирства буде доволі суттєвим. Хоча не варто їх недооцінювати теж, тому що ідеологічна накачка, яка безумовно є у цих солдат, вона теж може мати велике значення", - сказав Попович.

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