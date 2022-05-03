Ці дії дозволять захистити східні кордони Альянсу.

НАТО створило нову бойову групу в Румунії. Зараз в країну перекидаються винищувачі США, які раніше розташовувалися на базі в Італії.

Відповідною інформацією поділилося командування Об'єднаних збройних сил (ОЗС) "Неаполь" на офіційній сторінці в Twitter.

"Для цих румунських БТРів пагорб — всього лише купина на дорозі. Сили реагування НАТО були активовані, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії. Війська НАТО регулярно проводять спільні тренування, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу", — сказано в свіжому повідомленні.

Пізніше командування відзвітувало про перекидання винищувачів США в Румунію. Цей крок дозволить поліпшити цілодобове повітряне патрулювання східних кордонів НАТО.

Нагадаємо, 1 травня в Польщі стартували навчання Defender Europe 2022 і Swift Response 2022 за участю тисяч солдатів НАТО. Вони також проходять у восьми інших країнах. Загальна кількість задіяних військових сягає 18 тисяч осіб з 20 держав.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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