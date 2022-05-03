НАТО створило нову бойову групу в Румунії. Зараз в країну перекидаються винищувачі США, які раніше розташовувалися на базі в Італії.
Відповідною інформацією поділилося командування Об'єднаних збройних сил (ОЗС) "Неаполь" на офіційній сторінці в Twitter.
"Для цих румунських БТРів пагорб — всього лише купина на дорозі. Сили реагування НАТО були активовані, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії. Війська НАТО регулярно проводять спільні тренування, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу", — сказано в свіжому повідомленні.
Пізніше командування відзвітувало про перекидання винищувачів США в Румунію. Цей крок дозволить поліпшити цілодобове повітряне патрулювання східних кордонів НАТО.
Нагадаємо, 1 травня в Польщі стартували навчання Defender Europe 2022 і Swift Response 2022 за участю тисяч солдатів НАТО. Вони також проходять у восьми інших країнах. Загальна кількість задіяних військових сягає 18 тисяч осіб з 20 держав.
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