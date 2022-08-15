Радари окупантів не здатні виявляти і націлюватися на снаряди GMLRS.

ППО російських окупантів безсила проти снарядів HIMARS, які запускають ВСУ.

До таких висновків дійшов італійський військовий експерт Томас Тейнер, аналізуючи перші секунди відео удару по Антонівському мосту.

За його словами, оператори ППО окупантів випустили ракети в повітря за заздалегідь заданим курсом, запрограмувавши тимчасовий детонатор. Це доводить, що радари окупантів не здатні виявляти і націлюватися на снаряди GMLRS.

Також оператори російської ППО запускають ракети в повітря на захід і від мосту. Це, на думку Тейнера, свідчить, що вони не знають фактичного профілю польоту снаряда GMLRS.

"Стріляти боєприпасами з запрограмованим часом підриву в повітря і сподіватися, що шрапнель потрапить у ворожий об'єкт в повітрі - це технологія початку Другої світової війни. Але це те, що зараз робить російська армія клоунів зі своїми дорогими ракетами", - підсумовує Тейнер.

Нагадаємо, в Генштабі показали, як проходять навчання ЗСУ у Великій Британії.

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