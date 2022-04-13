Кількість убитих мирних українців у Москві взагалі нікого не хвилює, заявив він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "план Путіна", при якому трохи більше, ніж за місяць загинули десятки тисяч солдатів армії РФ.

Про це Зеленський висловився у своєму відеозверненні за результатом 48-го дня війни.

"Загальний список "двохсотих" для Росії вже дуже скоро досягне позначки у 20 тисяч. Буквально днями, якщо не вже сьогодні ввечері. А що потім? 30 тисяч убитих? 40 тисяч? Сьогодні в Росії в черговий раз прозвучало, що їх так звана "спецоперація" нібито йде за планом. Але, якщо чесно, ніхто у світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план. Як міг з'явитися план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх же солдатів трохи більше, ніж за місяць війни? Хто міг затвердити такий план? І який фінальний рівень своїх же втрат для цієї людини прийнятний?", - підкреслив Зеленський.

Можливо, продовжив він, розглядається число в десятки або сотні тисяч загиблих росіян.

"Очевидно, що кількість убитих мирних українців у Москві взагалі нікого не хвилює", - додав Зеленський.

Довідка УНІАН. 12 квітня президент рф Володимир Путін на прес-конференції заявив, що "спецоперація" в Україні йде за планом.

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