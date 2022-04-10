Життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж прихід інших сил, вважає він.

Відхід Володимира Путина від влади може призвести до того, що до влади прийдуть ліберали і Росія почне розквітати.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр" висловив радник глави ОПУ Олексій Арестович.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І її (Росію - УНІАН) б просто доламали санкціями. Коли українці радісно бажають смерті Путіну, це, звичайно, все дуже мило, але тільки життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж перемога будь-яких інших сил", - упевнений Арестович.

Найгіршим варіантом для України, за словами Арестовича, буде випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливим після смерті або відходу від влади Путіна.

"Пояснюю чому. Вони дійсно влаштують справжній парламентаризм, буде кілька політичних партій. Вони дійсно ... домовляться з Заходом. Захід жадає домовитися. З них знімуть санкції, в тому числі - високотехнологічні. Вони почнуть наздоганяти світове виробництво", - говорить він.

Це, на думку радника глави ОПУ, дозволило б РФ конкурувати з іншими країнами як частині західної цивілізації.

"Захід аплодує, тому що побачить всі формальні ознаки нормалізації ситуації. Парламент працює, політична конкуренція, ЗМІ почали працювати... І ось ця ліберальна Росія, вона дуже швидко накачає Росію до тієї міри, що нам буде складно з нею конкурувати. Тому що знову високотехнологічна зброя, знову експансія економічна і культурна", - зауважив він.

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