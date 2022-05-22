Відновлення працездатності ряду зразків техніки виявилося неможливим через відсутність запчастин.

Російські окупанти намагаються, але не можуть відновити роботу аеродрому в невизнаному придністровському Тирасполі, бо там все розікрали.

Як повідомляє експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, відновлення працездатності ряду зразків техніки виявилося неможливим через відсутність запчастин, наприклад, до транспортних засобів.

При цьому, згідно зі звітністю придністровської сторони, всі необхідні запчастини є.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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