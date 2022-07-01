За словами голови Верховного суду Всеволода Князєва, ці справи розглядають в першу чергу, попри нестачу в усіх українських судах 50% суддів.

Пріоритетом для українських судів на сьогодні є розгляд кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

Про це голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на сьогодні більшість справ щодо воєнних злочинів ще перебувають на етапі досудового розслідування, але частину цих справ вже отримали суди. Надалі очікується збільшення кількості таких справ, що, за умови великої нестачі суддів, стане великим навантаженням на судову систему. Адже нині нестача суддів в усіх українських судах становить 50%.

"Ми розуміємо, що ці справи (щодо воєнних злочинів - УНІАН) на сьогодні в пріоритеті, як для українських судів, так і для всього суспільства. Тому ці справи розглядаються нашими судами в першу чергу. Здебільшого це справи про злочини російських окупантів, які кваліфіковані як порушення територіальної цілісності та недоторканності України, а також порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Князєв.

Голова Верховного суду додав, що з огляду на пріоритетність у розгляді справ щодо воєнних злочинів та завдяки співпраці з цього приводу з Офісом генпрокурора, суди зможуть впоратись з навантаженням.

"Ці справи розподіляються не тільки на один суд чи на якусь певну кількість судів, вони розподіляються по всіх судах України, по всіх областях і районах. Щоб ці справи могли розглядатися максимально швидко і могли бути винесені законні обґрунтовані вироки, були внесені відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють передавати розгляд цих справ до судів, які обслуговують територію, де знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив розслідування відповідного злочину", - зазначив Князєв.

Голова Верховного суду додав, що суди вже виносять вироки у провадженнях щодо воєнних злочинів, за якими призначаються покарання у вигляді позбавлення волі.

"Виносяться вироки, там де порушення законів та звичаїв війни, як по відомій справі Шишимаріна, про вбивство російським окупантом цивільної особи, було винесено вирок, яким було засуджено цю особу до довічного позбавлення волі", - сказав Князєв.

Голова Верховного суду додав, що українські суди будуть розглядати всі справи щодо воєнних злочинів, які були вчинені на території України, крім тих, які будуть розглядатися МКС і тих, які будуть розглядатися спеціальним трибуналом.

"Коли буде укладена відповідна міжнародна угода щодо цього, я думаю, парламент внесе зміни до Кримінального процесуального кодексу, і ми передбачимо механізм передачі цих справ до міжнародних судових органів", - поінформував Князєв.

Голова Верховного суду додав, що також зараз українські суди розглядають справи, що стосуються колабораціонізму, ухилення від мобілізації, справи щодо незаконного поширення інформації про місця перебування підрозділів ЗСУ та військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в Україні було засуджено першого російського військового, командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", сержанта Вадима Шишимаріна за умисне вбивство цивільного на Сумщині. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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