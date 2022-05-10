За словами Маляр, у цій війні Путін веде іншу тактику, він намагається вчиняти такі дії, які зроблять його непередбачуваним.

Приурочення тих чи інших дій, в тому числі бойових, до конкретних дат - це надзвичайно передбачувана тактика, а у цій війні Росія веде іншу тактику.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"З одного боку, 9 травня - це ключова скрепа, на якій росіяни будують свою міфологію про нібито їхній героїзм. Але, з іншого боку, приурочення тих чи інших дій, в тому числі бойових, до конкретних дат – це надзвичайно передбачувана тактика. Наразі в цій війні Путін веде іншу тактику. Він намагається вчиняти такі дії, які зроблять його непередбачуваним", - пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони звернула увагу на те, що в українському суспільстві чомусь панували дуже різні думки щодо ймовірних дій російських військових сил.

"Вважали, що по Західній Україні ворог не буде бити ракетами, але ракетні обстріли відбуваються. Потім, були припущення, що російські війська не будуть руйнувати цивільні об’єкти, але ворог кожен день руйнує цивільну інфраструктуру країни. Крім того, навіть те, що стосується уражень військових об’єктів, складна ситуація щодо логіки та доцільності дій з боку противника. Швидше за все, це саме план, пов’язаний з тим, щоб він був непередбачуваний. Така зрозуміла тактика ведення війни", - зазначила Маляр.

Вона додала, що навіть якщо взяти до уваги сьогоднішню промову Путіна, видно, що ситуація для Росії дуже важка і вони це розуміють.

Нагадаємо, у МВС назвали одну з найважливіших задач росіян в Україні на сьогодні.

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