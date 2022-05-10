Це радянські крилаті ракети повітряного базування.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів про недоліки радянських ракет Х-22, які Росія почала використовувати проти України.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Російська сторона почала використовувати ракети типу X-22. Це старі радянські ракетки авіаційні. У них є одна неприємність - їх кругове ймовірне відхилення становить 200-300 метрів. Тобто вони дуже-дуже неточні", - розповів Арестович.

Він вважає, що через це буде рости кількість промахів і Росія буде частіше потрапляти по цивільних об'єктах.

"З іншого боку це означає, що високоточна зброя - не будемо говорити "закінчується", - її економлять", - зазначив радник глави ОП.

Нагадаємо, що 9 травня Росія вперше завдала ракетного удару по Україні радянськими крилатими ракетами Х-22.

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