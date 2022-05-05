Денисенко наголосив, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо тактика бомбардувань з повітря різних регіонів країни буде продовжуватись.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав, що одне з найважливіших завдань росіянин на сьогодні - знищити логістичну інфраструктуру України.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ця тактика (бомбардування окупантами мирних міст, інфраструктурних об’єктів по всій Україні - УНІАН), судячи з усього, буде продовжуватись, тобто вони пробують нищити нашу логістичну інфраструктуру, тому що одна з найважливіших задач росіян на сьогоднішні момент, зробити так, щоб товари не йшли із заходу на схід і зі сходу на захід", - сказав Денисенко.

Він висловив думку, що навряд ворог зможе реалізувати свої плани, але вірогідність, що бомбардування різних регіонів України окупанти будуть продовжувати, дуже велика.

"Ми бачимо, що станом на зараз залізниця справляється, незважаючи на справді серйозні руйнування в певних напрямах і територіях… Поїзди йдуть, ремонти відбуваються, і я думаю, що в принципі нічого ворогу не вдасться. Але нажаль, я ще раз повинен наголосити, вірогідність, що такі напади ворога будуть повторюватись, дуже велика. І тому, коли є повітряна тривога, не забувайте про те, що потрібно йти в укриття, не потрібно ігнорувати ці речі", - наголосив Денисенко.

Днями окупанти завдали ракетних ударів по кількох залізничних станціях у центрі та на заході України. За попередніми даними, серед залізничників або пасажирів поїздів постраждалих не було.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував чергові обстріл залізничної інфраструктури України. За його словами, російські окупанти намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою.