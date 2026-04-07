'Процес не може тривати вічно': у ВМС розповіли, що відбувається у Криму

За словами Плетенчука, пошкоджений літак-амфібія є антикваріатом, певний час над морем його не побачать.

У тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють радіолокаційні установки, які регулярно уражають ЗСУ, але не може тривати вічно через залежність Кремля від іноземних комплектуючих.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, якого попросили прокоментувати повідомлення руху "АТЕШ" про те, що у Криму система протиповітряної оборони переживає найгірший період за весь час повномасштабної війни. За даними партизанів, серія точних ударів планомірно вибиває дивізіони С-400 та "Панцирів" - і відновлюватись окупанти просто не встигають та російське командування "латає дірки" будь-якими доступними засобами.

"Це фактично класика - коли ви залишаєте ворога без радіолокаційного виявлення цілей. Та, відповідно, навіть маючи будь-яку кількість пускових, він не може діяти, бо банально не має цілевказівок", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Після такого "засліплення", додав військовий, відбувається ураження безпосередньо цілей, які ППО противника прикриває. За словами Плетенчука, у Криму це періодично відбувається: спочатку - вибиваються радари, потім - решта. Згодом росіяни відновлюють певну кількість установок й це триває "по колу". Представник ВМС підкреслив:

"Звісно, цей процес не може тривати вічно й, звісно, такі системи доволі коштовні та складні у виробництві. Особливо, для росіян, у яких є критична залежність від іноземних комплектуючих".

Також нещодавно у Криму було уражено протичовновий літак-амфібія Бе-12, який полює на українські морські дрони.

"Бе-12 - фактично антикваріат. Проте свій функціонал він виконує. Росіяни навіть списані одиниці повернули у стрій, як раз через ті умови ведення бойових дій, які ми їм нав’язали у Чорному морі. Цей літак дозволяє виконувати патрулювання території на невеликих висотах, невеликих швидкостях. І його завдання - виявлення цілей. Тому, в принципі, постійно над акваторією Чорного моря можна побачити Бе-12, хоча, останніми днями я, наприклад, не спостерігав", - розповів військовий.

За його словами, для росіян ця одиниця має значення, вони виконують їх доволі активно. Наразі ступінь ураження уточнюється. У будь-якому разі, певний час пошкоджений літак на чергування не виходитиме, поки не пройде перевірку тощо.

Удари по Новоросійську

Нагадаємо, вчора вночі у Новоросійську Сили оборони України уразили фрегат "Адмірал Макаров". За словами Плетенчука, потенціал цього корабля є досить високим, він застосувався для ударів у глиб України. Після потоплення у 2022 році крейсера "Москва", цей корабель став флагманом ЧФ РФ. Фрегат має на борту 8 пускових установок під крилаті ракети типу "Калібр". Ці "пускові", згідно з проєктом, є універсальними - теоретично мають можливість запускати також ракети "Циркон" та "Онікс".

