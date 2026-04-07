ЗСУ уразили флагман Чорноморського флоту РФ: Плетенчук пояснив, що це означає

Корабель має на борту 8 універсальних пускових установок, які потенційно пристосовані для запуску "Оніксів" та "Цирконів".

У Новоросійську (РФ) Сили оборони України уразили фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом Чорноморського флоту РФ - потенціал цього корабля є досить високим, він застосувався для ударів у глиб України. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема його попросили прокоментувати те, що спочатку з’явилась інформація про ураження фрегата "Адмірал Григорович", а потім уточнення, що це "Адмірал Макаров". Як пояснив Плетенчук, це кораблі одного проєкту, який за традицією називається по принципу першої одиниці, яку було поставлено до строю.

"Це дуже цікава, показова історія цієї серії кораблів так званої адміралтейської серії, яку росіяни створили, першочергове в інтересах свого Чорноморського флоту… Їх було заплановано шість, але з 2014 року у них виникли проблеми, бо відповідні силові агрегати турбінні робили лише у Миколаєві на заводі "Зоря" - "Машпроект". І росіяни, скільки не намагалися з 2014 року це виробництво у себе налагодити, так у них й не вийшло", - розповів він.

Тому, додав військовий, Москва була вимушена продати решту цих кораблів Індії та у строю, таким чином, залишилося три одиниці: "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович". Як пояснив речник, "Адмірал Григорович" на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував поза межами Азово-Чорноморської акваторії. Відповідно, після того, як Туреччина, згідно з конвенцією Монтре, закрила прохід через Босфор, вказаний фрегат не зміг повернутися. Таким чином, зараз у регіоні залишається два таких кораблі. Плетенчук додав:

"Враховуючи те, що "Адмірал Ессен" отримав вже третє пошкодження - першого разу він отримав "Нептуна"…, третій раз був уражений безпосередньо під час атаки на Новоросійськ. Тому зберігається велика ймовірність, що зараз - саме "Адмірал Макаров". Підтвердити на 100% я це не можу, але є велика вірогідність, що під удар потрапив саме він".

Він пояснив, що функціонал цього фрегату, дуже важливий. Зокрема, після потоплення у 2022 році крейсера "Москва", цей корабель став флагманом ЧФ РФ. "Адмірал Макаров" має на борту 8 пускових установок під крилаті ракети типу "Калібр". Ба більш, ці "пускові", згідно з проєктом, мають бути універсальними - теоретично мають можливість запускати також ракети "Циркон" та "Онікс", хоча поки ще такого застосування не спостерігалося, сказав представник ВМС.

"Тому функціонал у нього доволі великий - можна перераховувати довго. Для Чорного моря, в принципі, це більш, ніж достатня одиниця для того, щоб виконувати будь-які завдання. Починаючи з охорони водного району та закінчуючи безпосередньо веденням бойових дій, ударів вглиб території, у даному випадку - нашої, чим він весь час й займався", - підкреслив Плетенчук.

Він додав, що наразі ступінь пошкоджень, яких зазнав фрегат, уточнюється.

Ураження російського фрегата

Як писав УНІАН, 6 квітня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді спочатку повідомив про ураження фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ, але згодом уточнив, що йдеться за фрегат "Адмірал Макаров". Йшлося, що цей корабель призначений для знищення субмарин, надводних кораблів та нанесення ударів по наземних цілях. Він неодноразово застосовувалися для запусків крилатих ракет "Калібр" по містах України.

