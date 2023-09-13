Уражено було також, зокрема 10 артилерійських засобів загарбників.

Протягом доби Збройні сили України уразили, зокрема пункт управління та два склади з боєприпасами російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, сьогодні, 13 вересня, Росія завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131" по Одеській та Сумській областях.

"Основний напрямок удару - припортова інфраструктура у містах Ізмаїл та Рені Одеської області. Протиповітряною обороною було знищено 34 із 45 ворожих "Шахедів", - зазначили у Генштабі.

Загалом же протягом доби ворог завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Крім того, підрозділами ракетних військ було уражено пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, два склади з боєприпасами та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Війна в Україні - втрати РФ

Вранці сьогодні, 13 вересня, у Генштабі заявили, що втрати російських окупантів вже перевищили 270 тис. осіб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 590 загарбників.

Також зростають втрати противника у військовій техніці. Так, зокрема танків було знищено вже 4 тис. 584, бойових броньованих машин - 8 тис. 792, а артилерійських систем - 5 тис. 902 одиниці.

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