Україна різко відреагувала на заяви країн, які засудили 'атаку' на резиденцію Путіна

За словами Андрія Сибіги, РФ має довгу історію неправдивих повідомлень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив заяви про те, що Київ здійснив "атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає The Hill.

"Ми були розчаровані і стурбовані заявами Еміратів, Індії та Пакистану, в яких вони висловили занепокоєння щодо атаки, яка ніколи не відбулася. Це ще більш дивно, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року справжня російська ракета влучила в справжню будівлю українського уряду", - наголосив дипломат.

За словами міністра, "Росія має довгу історію неправдивих заяв - це їхня фірмова тактика".

Що цьому передувало

Премʼєр-міністр Пакистану Шехбах Шаріф написав у соцмережі X, що його країна засуджує повідомлення про "напад" на резиденцію Путіна.

"Такий жахливий акт становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли тривають зусилля, спрямовані на досягнення миру", - додав він.

Індія також висловила "глибоке занепокоєння" на тлі нібито ударів України по резиденції російського диктатора.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про напад на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш реальним шляхом до припинення воєнних дій і досягнення миру. Ми закликаємо всіх зацікавлених сторін зосередитися на цих зусиллях і уникати будь-яких дій, які можуть їх підірвати", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Водночас Міністерство закордонних справ ОАЕ опублікувало заяву, в якій засудило повідомлення про "напад" на резиденцію російського президента.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп обурився нібито "атакою" України на резиденцію Путіна. За його словами, про "атаку" йому розповів особисто російський диктатор під час їхньої останньої розмови.

"Я, чесно кажучи, нічого про це не знаю. Я щойно про це почув, але, так би мовити, нічого про це не знаю. Це було б дуже погано, це було б недобре", - заявив американський лідер.

