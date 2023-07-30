За його словами, немає жодних проблем з поверненням цих дітей додому.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав "роздутою" історію з викраденням українських дітей Росією.

Під час прес-конференції після закінчення саміту Росія-Африка він заявив, що немає жодних проблем з поверненням дітей родичам.

"Ну, от ви знаєте роздуту історію з викраденням дітей. Ми пояснюємо, що жодного викрадення не було. Була спроба і дії на порятунок дітей, яких вивозили із зони бойових дій. Що ж залишати дитячі будинки під ударами артилерії?", - стверджує очільник країни-окупанта.

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За його словами, примусова депортація українських дітей відбувалась "абсолютно легально", а сама РФ ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями.

Викрадення українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі встановлено імена майже 20 тисяч дітей, які, по суті, були викрадені окупантами. Маленьких українців розміщують у російських дитбудинках та віддають на всиновлення росіянам.

Масова депортація дітей була визнана ОБСЄ, а сам злочин вже розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він раніше вже назвав причетними до злочину Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової та видав безстроковий ордер на їх арешт.

Наразі Україна за допомогою третіх країн намагається повернути дітей. Всього вдалось вивезти з РФ менше 400 дітей.

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