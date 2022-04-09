Агаєв воював у Маріуполі у складі свого підрозділу морської піхоти.

У боях з російськими загарбниками загинув один із засновників київської мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаель Агаєв.

Про це у Facebook повідомив його друг, співзасновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

"Ти навчив мене готувати піцу, після чого, моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся - ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли "не забули". Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив", - написав Остальцев.

Агаєв воював у Маріуполі у складі свого підрозділу морської піхоти.

Ситуація у Маріуполі

Ситуація в Маріуполі продовжує бути важкою. Противник контролює околиці міста.

За інформацією української розвідки, росіяни спробують просунутися на Харків, намагаючись взяти під повний контроль Маріуполь.

Для цього рашисти перегруповують війська у Бєлгороді, щоб компенсувати величезні втрати живої сили у ЗС РФ.

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