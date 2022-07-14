Ракетна атака по Вінниці забрала життя 20 людей, серед них - троє дітей.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці постраждало приміщення діагностичної клініки, попередньо, всі хто був усередині, загинули.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Вінницької обласної ради.

"З'явилася інформація, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо, всі хто був усередині клініки, загинули", - йдеться й повідомленні.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Загинули 20 людей, з них троє дітей, також згоріли 25 автомобілів.

Близько 90 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, приблизно 50 з них – у тяжкому стані.

За даними командування повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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