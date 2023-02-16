Сьогодні вночі росіяни влучили в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині.

Вночі три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині", - зазначив він.

За словами Козицького, внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили.

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Він додав, що працівники підприємства перебували в укритті, жертв чи постраждалих внаслідок влучання ракети немає.

Ракетний удар по Україні сьогодні

Сьогодні вночі по всій Україні була оголошена повітряна тривога - росіяни випустили у бік нашої країни 32 ракети, 16 з яких вдалося збити.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Він уточнив, що постраждалих чи жертв нема. За словами Козицького, що пожежу на місці події загасили.

В ОП заявили, що вночі від ракет Росії постраждала не тільки Львівщина, а росіяни змінили тактику.

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