З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіла 13-ти загиблих людей.

Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації збільшилася до 14 осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України станом на 10:00.

З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіла 13-ти загиблих, ще одна людина померла від отриманих травм у реанімації лікарні.

Загалом ще 36 постраждалих перебувають у лікарні з ушкодженнями різного ступеня важкості.

Зазначається, що рятувально-пошукові роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА.

За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю "сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння".

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