Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти програють на полі бою.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому окупанти поспішають проводити "референдум" на окупованій території Луганщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдай повідомив на брифінгу.

"Враховуючи те, що на полі бою вони програють, то єдине, що їм залишилося, - це саме провести нашвидкуруч "референдуми", звісно, фейкові та з намальованими результатами, щоб приєднати окуповані території України до РФ", - зазначив він.

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На думку Гайдая, окупанти хочуть якнайшвидше провести "референдум", щоб закріпити адмінмежі захоплених ними територій по лінії фронту, яка є наразі, поки вона не просунулася у невигідний для них бік.

Крім того, за його словами, згодом, коли Україна звільнятиме свої території, Росія завдяки цим "референдумам" зможе заявити про нібито напад України на РФ.

Як повідомляв УНІАН, так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення "референдуму" про входження до складу Російської Федерації.

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