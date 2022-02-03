Посол Німеччини в Україні запевнила міністра оборони України, що такий документ готується та буде направлений Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна поки не отримала офіційного письмового підтвердження надання Німеччиною 5 тисяч шоломів у рамках оборонної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

За словами міністра, Україна оновила своє звернення від Міністерства оборони через інститут аташе з військових питань у посольствах.

"Ми звернулися ще раз із додатковим переліком потреб в інтересах Збройних сил України, щоб забезпечити відсіч, тримати стрій, захищати наших воїнів і зробити ймовірне вторгнення дорогоцінним для агресора, а відповідно не допустити його", - зазначив він.

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Резніков прокоментував пропозицію німецького уряду щодо поставки Україні шоломів.

Він розповів, що, серед іншого, у надісланому переліку Україна просила не лише про шоломи, а про інші системи захисту та зброю.

За словами міністра, окрім оборонної допомоги Україна просила припинити блокування з боку уряду Німеччини постачання їй зброї іншими країнами, однак Німеччина продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання).

"Станом на сьогоднішній день, окрім публічної заяви моєї колеги, пані міністерки оборони Німеччини, на засіданні уряду, що вони готові нам надати 5 тис. шоломів, жодного письмового листа ми офіційно поки що не отримували", - сказав Резніков.

Він додав, що посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила його, що такий документ готується та буде направлений Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила комітету з питань оборони німецького Бундестагу про плани поставити Україні п’ять тисяч шоломів в рамках оборонної допомоги.

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