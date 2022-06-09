Супротивник за добу втратив чимало бронетехніки, поділилися у Командуванні повітряних сил армії України.

Авіація ЗСУ знищила за добу щонайменше 10 одиниць ворожої бронетехніки та близько 20 окупантів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗС України.

"Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів", - зазначено у повідомленні.

Також напередодні, 7 червня, ударна авіація під прикриттям винищувачів знищила близько 8 одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів, склади боєприпасів ворога та живу силу ворога.

Крім того Командування додає, що зенітні ракетні війська Повітряних Сил 8 червня уразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Як повідомляється, штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних Сил ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували і житло цивільних. Пізніше вороги пішли у наступ на сході української держави, "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк, за нього точаться бої.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 8 червня на нашій землі ліквідували близько 31 тисячі 500 супротивників.

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