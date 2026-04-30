РФ може знищити тисячі супутників одним вибухом, США готуються, - Forbes

Захід готується до можливого конфлікту на орбіті та ризику ядерного удару по супутниках.

Зростаючі побоювання щодо можливого розміщення Росією ядерної зброї в космосі змушують США та їхніх союзників пришвидшувати розробку систем захисту супутників і готуватися до потенційного конфлікту на орбіті, пише Forbes.

Експертка з космічної безпеки Вікторія Самсон із Фонду безпечного світу, наголосила, що дедалі більше ознак свідчать про модернізацію російських протисупутникових систем.

Ядерна загроза в космосі

Особливе занепокоєння викликає російська система "Нудоль", яку можуть адаптувати для використання ядерної боєголовки. У разі вибуху на низькій навколоземній орбіті це може спричинити потужний електромагнітний імпульс і знищити велику кількість супутників.

Відео дня

За оцінками дослідників, подібний вибух здатен не лише вивести з ладу орбітальну інфраструктуру, а й становити смертельну загрозу для екіпажів космічних станцій.

Реакція Заходу

Після того як Білий дім класифікував такі розробки як загрозу високого рівня, Міністерство оборони США активізувало роботу над системами протидії. Зокрема, розглядається адаптація існуючих ПРО, таких як Aegis, для знищення ворожих супутників.

Крім того, США працюють над масштабним проєктом протиракетного щита "Золотий купол", який може включати орбітальні перехоплювачі для знищення ракет ще на старті.

За оцінками експертів, вартість створення такої системи може становити від сотень мільярдів до кількох трильйонів доларів упродовж двох десятиліть.

Аналітики попереджають, що розгортання космічних систем оборони може спровокувати нову гонку озброєнь, а також зробити орбіту ще більш уразливою у разі ескалації.

Під загрозою супутники та зв’язок

Серед потенційних цілей Росії називають і супутникові мережі, зокрема систему SpaceX та її проєкт Starlink, який забезпечує зв’язок, у тому числі в Україні.

Навіть один ядерний вибух у космосі може вивести з ладу тисячі супутників і паралізувати глобальні комунікації.

На цьому тлі у Вашингтоні не виключають жорсткі сценарії реагування – від перехоплення запусків до превентивних дій проти інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю, яка в разі підриву може спричинити глобальний хаос, вивівши з ладу 80% супутників. По суті, РФ може влаштувати "космічний Перл-Гарбор".

Ненерал Стівен Вайтінг, голова Космічного командування США заявив, що Америка "дуже стурбована" планами Кремля. Зазначається, що такі плани РФ є частиною посилення агресії в космосі, яка спостерігається від початку війни в Україні.

