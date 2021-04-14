Інформаційна підготовка Москви до стягування військ на кордони з Україною почалась ще 1 лютого. Пропаганда Кремля прагне нав'язати агресивний образ України, яка нібито готується до війни на Донбасі і в Криму.
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Про це йдеться в матеріалі видання "Тексти", яке проаналізувало контент росЗМІ за останні кілька місяців.
Зокрема, з 1 лютого кількість дезінформації щодо "загострення" на окупованих територіях зросла. А весною такі матеріали досягли рівня у 10% від загальної кількості публікацій на російських сайтах, орієнтованих на Україну.
Зазначається, що мейнстримні російські ресурси у зазначений час почали частіше писати про «обстріли», хоча майже не згадували їх раніше.
Різниця особливо добре помітна, якщо порівняти російські сайти (мейнстримні й орієнтовані на українську тематику) та провідні українські інтернет-ресурси. На українських сайтах постійно присутня тема обстрілів (йдеться про те, що стріляють російські гібридні війська), і вона завжди доволі суттєва.
Російські сайти почали згадувати обстріли з боку ЗСУ у лютому 2021 року. А вже на початку березня інтернет-ресурси російських гібридних військ на Донбасі оповістили, що останні відкриватимуть вогонь першими. Хоча вони, за твердженнями МО України та українських ЗМІ, це робили й раніше.
Якщо аналізувати зміст дезінформаційних публікацій, то в лютому російські сайти зазвичай просто звинувачували ЗСУ в обстрілах. А вже у березні почали з’являтися згадки про «наступ» України. У більшості публікацій Україну звинувачують у намірах реалізувати «силовий сценарій». І не тільки в донбаському напрямку, а й в кримському.
Журналісти дійшли до висновку, що спочатку аудиторія “підігрівалася” більш інтенсивними, ніж зазвичай, повідомленнями про начебто обстріли з боку ЗСУ, а потім пропаганда почала підвищувати градус напруги.
Описуючи спроби України повернути Крим, російські мейнстримні сайти, з одного боку, висміюють будь-які дипломатичні та несилові спроби та рішення, а з іншого - постійно натякають, що "український наступ" буде означати зіткнення з армією РФ та отримання нагоди "прокласти сухопутний шлях в Крим".
Наголошується, що ніхто з вагомих українських політиків чи чиновників не згадував про можливість наступу на окуповані території. Натомість, риторика Києва залишається миролюбною.
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Тим часом дезінформатори пишуть про можливий розвиток подій так: «подавление военной и командной инфраструктуры украинской армии с нанесением ударов по улице Банковой (Офис президента), узлам связи, аэродромам, железнодорожным развязкам и крупным промышленным предприятиям». Тобто про військові удари по густонаселених районах України, зокрема столиці.
У публікаціях щодо України згадуються різноманітні агрументи: заява Байдена про "Путіна-вбивцю", санкції проти Медведчука, досвід Азербайджану у Нагірному Карабасі. Окрім публікацій, безпосередньо пов’язаних з воєнною загрозою, в період із лютого до сьогодні зросла кількість матеріалів, де згадують «Північний потік-2». Усе це під тим чи іншим приводом застосовується як аргумент для підсилення військ на кордонах.
Наголошується, що керівництво України відкидає можливість військової операції на Донбасі чи у Криму, тож пропаганді РФ доводиться шукати екзотичні "пояснення" для ескалації.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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