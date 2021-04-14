З 1 лютого кількість російської дезінформації щодо "загострення" на окупованих територіях зросла.

Інформаційна підготовка Москви до стягування військ на кордони з Україною почалась ще 1 лютого. Пропаганда Кремля прагне нав'язати агресивний образ України, яка нібито готується до війни на Донбасі і в Криму.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Тексти", яке проаналізувало контент росЗМІ за останні кілька місяців.

Зокрема, з 1 лютого кількість дезінформації щодо "загострення" на окупованих територіях зросла. А весною такі матеріали досягли рівня у 10% від загальної кількості публікацій на російських сайтах, орієнтованих на Україну.

Зазначається, що мейнстримні російські ресурси у зазначений час почали частіше писати про «обстріли», хоча майже не згадували їх раніше.

Різниця особливо добре помітна, якщо порівняти російські сайти (мейнстримні й орієнтовані на українську тематику) та провідні українські інтернет-ресурси. На українських сайтах постійно присутня тема обстрілів (йдеться про те, що стріляють російські гібридні війська), і вона завжди доволі суттєва.

Російські сайти почали згадувати обстріли з боку ЗСУ у лютому 2021 року. А вже на початку березня інтернет-ресурси російських гібридних військ на Донбасі оповістили, що останні відкриватимуть вогонь першими. Хоча вони, за твердженнями МО України та українських ЗМІ, це робили й раніше.

Якщо аналізувати зміст дезінформаційних публікацій, то в лютому російські сайти зазвичай просто звинувачували ЗСУ в обстрілах. А вже у березні почали з’являтися згадки про «наступ» України. У більшості публікацій Україну звинувачують у намірах реалізувати «силовий сценарій». І не тільки в донбаському напрямку, а й в кримському.

Журналісти дійшли до висновку, що спочатку аудиторія “підігрівалася” більш інтенсивними, ніж зазвичай, повідомленнями про начебто обстріли з боку ЗСУ, а потім пропаганда почала підвищувати градус напруги.

Описуючи спроби України повернути Крим, російські мейнстримні сайти, з одного боку, висміюють будь-які дипломатичні та несилові спроби та рішення, а з іншого - постійно натякають, що "український наступ" буде означати зіткнення з армією РФ та отримання нагоди "прокласти сухопутний шлях в Крим".

Наголошується, що ніхто з вагомих українських політиків чи чиновників не згадував про можливість наступу на окуповані території. Натомість, риторика Києва залишається миролюбною.

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Тим часом дезінформатори пишуть про можливий розвиток подій так: «подавление военной и командной инфраструктуры украинской армии с нанесением ударов по улице Банковой (Офис президента), узлам связи, аэродромам, железнодорожным развязкам и крупным промышленным предприятиям». Тобто про військові удари по густонаселених районах України, зокрема столиці.

У публікаціях щодо України згадуються різноманітні агрументи: заява Байдена про "Путіна-вбивцю", санкції проти Медведчука, досвід Азербайджану у Нагірному Карабасі. Окрім публікацій, безпосередньо пов’язаних з воєнною загрозою, в період із лютого до сьогодні зросла кількість матеріалів, де згадують «Північний потік-2». Усе це під тим чи іншим приводом застосовується як аргумент для підсилення військ на кордонах.

Наголошується, що керівництво України відкидає можливість військової операції на Донбасі чи у Криму, тож пропаганді РФ доводиться шукати екзотичні "пояснення" для ескалації.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.



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Автор: Дмитро Захаров