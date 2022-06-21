Обстрілюються промзона та житлова забудова біля промзони, повідомив Роман Власенко.

У Сєвєродонецьку російські окупанти продовжують штурмові дії з великою інтенсивністю артилерійських та авіаційних обстрілів.

Про це в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Є велика інтенсивність артилерійських та авіаобстрілів. В Сєвєродонецьку продовжуються штурмові дії. Обстрілюються промзона, житлова забудова біля промзони. В місті тривають вуличні бої", – сказав Власенко.

За його словами, за останні декілька днів інтенсивність бойових дій збільшилася.

"Є інформація, що фактично всі резерви РФ з тимчасово окупованих територій зараз працюють на передовій. Тому, думаю, битва за Донбас зараз в розпалі", – розповів Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Сєвєродонецька йдуть вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня.

"Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога - дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти навколо", - зазначила вона.

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