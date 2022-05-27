Основна частина з цих 110 БТГ воює на півдні України, решта - на Донбасі.

Незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська з 110 оперативних батальйонних тактичних груп (БТГ) домоглися лише "незначного прогресу" у війні проти України.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США.

За його словами, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп. Основна частина з них знаходиться на півдні України, решта - на Донбасі. І незважаючи на перевагу в чисельності військ, російські сили домоглися незначних успіхів, що компенсуються досягненнями українських військових на інших полях битв, особливо навколо Харкова.

При цьому джерело зазначило, що протягом 92 днів війни стратегія Росії змінюється. В даний час метою росіян є відрізати від України частину східних областей, бої за які чиновник назвав важкими і жорстокими.

Крім того, за його словами, з 108 гаубиць М-777, які передали Україні, 85 вже використовуються українськими військовими.

Країни також надали Україні дев'ять вертольотів Мі-17 і 73% безпілотних літальних апаратів Switchblade.

За даними Міноборони США, щодня в Україну прибуває все більше обладнання - від бронетранспортерів і сухпайків до медичних засобів і протиартилерійських радарів і багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня військовий експерт Олег Жданов заявив, що американські протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) дадуть Україні можливість контролювати досить велику акваторію Чорного моря.

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