Крім того, до підрозділів бойовиків для комплектування посад направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ.

У грудні Росія значно збільшила поставку нових та модернізованих бойових броньованих машин для окупаційних військ на Донбасі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, командування збройних сил РФ протягом грудня цього року продовжувало нарощувати бойової можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожРосійські окупанти тяжко поранили українського військового на ДонбасіЗокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати.

Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані "гуманітарні конвої".

"Водночас, Росією значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах", - розповіли у ГУР МОУ.

Крім того, зазначається, що до підрозділів бойовиків для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки.

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