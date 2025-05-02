Росія у квітні зазнала приголомшливих втрат у людях і техніці, тоді як українські втрати були мінімальними, зазначають аналітики.

Росія зазнає приголомшливих втрат у людях і техніці у своїх спробах захопити Україну, однак, схоже, не планує припиняти військові дії. Водночас, як оцінює аналітик Forbes Девід Акс, за нинішніх темпів просування Кремлю знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

Так, у квітні російським військам вдалося захопити близько 68 квадратних миль території України. Але це коштувало їм 4800 одиниць техніки і понад 36 600 убитих і поранених військовослужбовців. При цьому українські втрати у квітні були "мінімальними", зазначає аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting.

"Україна займає 233 000 квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб", - пише Акс.

Відео дня

Водночас приголомшливі втрати в людях і техніці ще не призвели до краху російських військових в Україні, зазначає аналітик.

Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включно зі скутерами, компактними автомобілями та автобусами. Також РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць, і, оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

У результаті, за словами командувача силами армії США в Європі генерала Крістофера Каволі, російські сили в Україні фактично зростають і наразі вони налічують щонайменше 600 000 військовослужбовців, що є "найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".

Зараз Росія втрачає багато чого, щоб отримати дуже мало в Україні, і підтримує дорогі зусилля за рахунок величезних витрат, але небезпека їх не відлякує, підкреслює Акс.

Війна в Україні

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться.

Водночас американська розвідка прогнозує, що Володимир Путін, ймовірно, змістив акценти у війні проти України на більш короткострокові цілі. Кремль хоче зміцнити позиції на вже окупованих територіях України і підняти свою економіку, яка зазнає труднощів.

Вас також можуть зацікавити новини: