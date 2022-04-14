Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що Росія позбавлена можливості продовжувати програми виробництва сучасного озброєння такі, як "Кинжал" (російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс - УНІАН).

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Виробляти сучасні ракети чи модернізувати існуючі Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав і раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, доречі, оборонного замовлення в Росії ще в 2018-19 роках, то зараз, після того, як Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння", - сказав Мусієнко.

Він зазначив, що з окупантами навіть не хочуть мати справу Азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти.

"На сьогодні можна сказати, що, скажімо так, комплектуючих, сировини і необхідних елементів для того, щоб продовжувати такі програми як з "Кинжалом", з іншими подібними, гіперзвуковою зброєю тощо, Росія фактично позбавлена. З ними навіть не хочуть мати справу Азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти. Тому для нас це позитивний сигнал в тому сенсі, що як и там не було, але технологій та можливостей для виробництва для поповнення своїх арсеналів в них все зменшується і зменшується", - сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Міноборони країни-агресорки офіційно заявило про застосування ракет комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.