Відведення військ з Чернігівщини та Київщини може свідчити про передислокацію росіян.

Російська Федерація готується до затяжної війни в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Наразі російська пропаганда активно поширює тези про те, що "перший етап спецоперації продемонстрував результати","денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку".

В РНБО зауважують, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині - не що інше, як передислокація.

"Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на Сході України. Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні", - йдеться у повідомленні.

В РНБО додають, що Україна усвідомлює, що Росія не зупинить своїх спроб загарбати всю територію нашої держави, попри санкції та провал бліцкригу.

"Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності та літаками по всій іншій частині України", - зазначили в РНБО.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

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