В останні дні РФ збільшила свої війська на кордоні з Україною на 7 тисяч військових.

Російська Федерація продовжує мобілізуватися до війни і готує хибний привід для виправдання вторгнення в Україну.

Про це неназваний впливовий посадовець Адміністрації президента Джо Байдена заявив на брифінгу, повідомляє Білий дім.

Чиновник звернув увагу, що Росія заявила про готовність взаємодіяти в рамках дипломатії, про що країни Заходу неодноразово зверталися із пропозицією.

"Вони публічно пропонують розмовляти і роблять твердження про деескалацію, коли у приватному порядку мобілізуються для війни", - наголосив чиновник.

В Білому домі наголосили, що твердження Росії про відвід військ від кордонів з Україною є хибними.

"Насправді ми тепер підтвердили, що в останні дні Росія збільшила присутність своїх військ вздовж кордону з Україною на 7 тисяч військових, деякі з них прибули зовсім нещодавно, - сьогодні", - заявив посадовець.

Чиновник додав, що США продовжують отримувати інформацію, що РФ може використати хибний привід, аби виправдати вторгнення в Україну.

"Цей хибний привід може набути різних форм: провокація на Донбасі, твердження про активність НАТО на суходолі, на морі чи у повітряному просторі, або вторгнення на російську територію", - наголосив чиновник.

Він сказав, що не знає, яка форма хибних передумов для вторгнення буде обрана, але висловив сподівання, що світ буде готовим до цього.

За його словами, в останні дні росіяни посилили свої хибні твердження, в тому числі про безіменні могили цивільних, нібито вбитих, як стверджується, українськими військовими, або заяви про те, що Україна і США розробляють біологічну і хімічну зброю, або що Захід відправляє бійців вбивати місцевих.

"Ми бачили ці сценарії раніше: під час їхніх попередніх вторгнень в Україну і Грузію", - повідомив чиновник.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч озброєних військових.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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