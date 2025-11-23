Завод Бром та важливу підстанцію атакували безпілотники.

Дрони Сил безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ на півночі окупованого росіянами Криму. Відповідне відео оприлюднив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у своїх соціальних мережах.

Як зазначив портал "Мілітарний", судячи з оприлюднених кадрів, удар "було здійснено вітчизняними дронами-камікадзе FP-1 або FP-2".

Згідно з повідомленням, завод було атаковано в ніч із 22 на 23 листопада.

Відео дня

Разом із заводом була атакована 220-кіловольтна магістральна підстанція "Красноперекопськ", яку вважають одним із ключових енергетичних вузлів системи електропостачання Криму.

Що відомо про бромний завод у Красноперекопську

Завод "Бром" - одне з найбільших промислових підприємств у Північному Криму, єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Він спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості. Його продукцію використовують не тільки у хімічній, а у фармацевтичній та гумотехнічній промисловості. Також командувач СБС вказав високе військове значення заводу: "Хімзавод Бром працює на ВПК окупанта".

Вибухи в окупованому Криму

Нагадаємо, що раніше у листопаді Сили безпілотних систем знищили у Криму базу окупантів з дронами "Оріон". Безпілотники на цій базі зберігалися та обслуговувалися. Такі дрони є носіями авіабомб та ракет, можуть годинами завмирати у повітрі на висоті понад 7 тисяч кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: