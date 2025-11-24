Росія послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві, спрямованих на те, щоб переконати Україну прийняти останні пропозиції США про припинення війни з Росією, заявив, що сторони "досягли величезного прогресу". Однак, як пише CNN, є обґрунтовані сумніви в тому, що сама Росія погодиться на цю пропозицію.

За словами Рубіо, навіть президент Дональд Трамп, який знову публічно розкритикував українське керівництво за висловлення, на його думку, недостатньої подяки, тепер "вельми задоволений нашими звітами про досягнутий прогрес".

Занадто глибокі розбіжності

Як зазначає видання, з огляду на масштаби глибоких компромісів, до яких Україну схиляють у загальнодоступній версії мирних пропозицій США, припущення про те, що їх можна легко подолати, звучить непереконливо.

Так, пропозиція про те, що Україна віддасть ключові території на Донбасі, які Росія не захопила, є червоною лінією для Києва.

"Пропозиції США, з якими ознайомився CNN, припускають, що цей район стане російською демілітаризованою зоною, в яку кремлівські війська не погодяться входити. Але віддати наказ українським військовим передати землі, за які її солдати билися і гинули, було б непросто", - пише видання.

Те ж саме стосується і пропонованого обмеження чисельності Збройних сил України. Хоча в американському плані максимальна чисельність встановлена на рівні 600 000 осіб, європейські офіційні особи заявляють, що побоюються, що це зробить країну вразливою для майбутніх атак.

Однак у заяві, опублікованій у неділю ввечері у Вашингтоні, Білий дім заявив, що українська сторона вважає, що останній проєкт мирних пропозицій "відображає інтереси національної безпеки" після низки змін і уточнень.

Є важлива проблема

Навіть якщо поточний проєкт мирної пропозиції США дійсно підходить Україні, досить імовірно, що він не спрацює для Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог, пише CNN.

І досі Кремль стикався з обмеженим тиском із боку США у цьому питанні.

"У Женеві держсекретар Рубіо неодноразово ухилявся від спроб запитати його, чи очікують США якихось істотних поступок не тільки від України, а й від Росії. Але якщо Білий дім дійсно серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то, можливо, найкращим рішенням буде переконати Кремль піти на компроміс", - зазначає видання.

Мирний план - останні новини

За результатами переговорів у Женеві держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що ще належить опрацювати питання, включно з роллю НАТО, але його команда звузила коло невирішених проблем у мирному плані.

Він висловив сподівання, що угоду буде досягнуто до четверга, але припустив, що це може зайняти і більше часу.

Також ЗМІ пишуть, що чиновники США та України обговорюють можливість візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, для обговорення мирного плану.

