Така поступка можлива в межах потенційної угоди щодо завершення війни в Україні.

Під час переговорів в Женеві країни Європи внесли пропозицію повернути російського диктатора Володимира Путіна до формату "Великої вісімки" (G8), повідомляє The Telegraph.

Видання уточнює, що це може статися в межах потенційної мирної угоди щодо України. Учасники переговорів поділилися, що одним із пунктів в запропонованому пакеті стало відновлення присутності Росії у G8. Примітно, що з цієї формули Росію виключили в 2017 році після окупації Криму.

В матеріалі зазначається, що ця пропозиція входить до ширшого переліку поступок, який склали лідери Європи як відповідь на американо-російський план врегулювання війни в Україні, який був оприлюднений цього тижня.

Примітно, що в документі, над яким працювали лідери Європи та представники Великої Британії, згадується й можливість "поступової реінтеграції Росії у світову економіку". Зокрема, повернення країни-агресора до G8 названо одним із можливих елементів такого процесу.

"Мирний план" Трампа щодо України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у відповідь на "мирний план" США, який складається з 28 пунктів, країни Європи підготували власний контрваріант документа. Він складається з 24 пунктів й цей документ в багатьох пунктах є більш сприятливим для України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Женеві українська делегація провела зустріч з американською стороною та європейськими партнерами. Зеленський зазначив, що вже є "сигнали", що представники команди Трампа почули українців. Він додав, що переговори у Швейцарії триватимуть "фактично до ночі". Тому президент України очікує нові доповіді від представників країни.

Також ми писали, що держсекретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі в Женеві з українською делегацією, що в "мирний план" Трампа будуть внесені певні зміни. Рубіо назвав переговори "найпродуктивнішими та найбільш значущими" за весь час мирного процесу. Водночас, він додав, що ще є над чим працювати.

