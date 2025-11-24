США звинуватили Україну в зливі 'негативних деталей' плану Трампа, - Axios

Попри напругу через витоки, США та Україна звітують про значний прогрес у переговорах.

США звинуватили Україну у витоку в американську пресу "негативних деталей" мирного плану Дональда Трампа. Про це йшлося на переговорах в Женеві, пише Axios з посиланням на джерела.

У неділю в Женеві відбувся один із ключових раундів переговорів між США та Україною щодо 28-пунктного мирного плану Трампа. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що цей день став "найпродуктивнішим" за весь час обговорень.

Після оприлюднення плану Axios у вівторок переговори різко прискорилися. Трамп очікує досягти попереднього порозуміння з Києвом до Дня подяки.

Відео дня

За інформацією видання, Україні пропонують:

погодитися на додаткові територіальні поступки на сході;

взяти зобов’язання не вступати до НАТО;

дати повну амністію росіянам, звинуваченим у воєнних злочинах.

У відповідь США та Європа обіцяють унікальні гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО — напад на Україну вважатиметься нападом на всю "трансатлантичну спільноту".

Позиція Білого дому

Після завершення недільних переговорів адміністрація Трампа оприлюднила заяву, де наголосила, що українці позитивно оцінили зміни, які США внесли за їхніми зауваженнями:

"Представники України заявили, що поточний проєкт відображає їхні національні інтереси та забезпечує надійні й дієві механізми захисту безпеки".

У Білому домі додали, що всі ключові вимоги Києва — гарантії безпеки, економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода судноплавства та політичний суверенітет — були "ретельно розглянуті".

Участь у зустрічі взяли Марко Рубіо, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф, міністр армії Ден Дрісколл та радник Трампа Джаред Кушнер. За їх словами, перелік невирішених питань суттєво скоротився.

Звинувачення у витоках

За даними двох джерел Axios, оптимістичні заяви сторін прозвучали після більш напруженої ранкової зустрічі, де США звинуватили Україну у поширенні "негативних деталей" про план у американські медіа. Київ, за даними джерела, погодився опублікувати позитивну заяву одного зі своїх представників.

Пізніше українська делегація подала контрпропозицію — і США заявили про готовність врахувати її окремі пункти.

Мирні переговори - головні новини

Як повідомляв УНІАН, США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями.

Однак, як пише Reuters, сторони не надали подробиць про безліч питань, які необхідно розв'язати, включно з питанням про те, як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

За даними джерел, офіційні особи США та України обговорюють можливість візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, для обговорення мирного плану США з Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: