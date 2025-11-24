Рішення щодо візиту Зеленського до США буде залежати від результатів переговорів в Женеві.

Американські та українські чиновники обговорюють можливість приїзду президента Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках запропонованого "мирного плану" США, повідомляє CBS News.

Видання посилаючись на кількох американських та українських чиновників, обізнаних з ходом переговорів розповіло, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб до Дня подяки було укладено мирну угоду.

Водночас, чиновники уточнили, що візит президента України Володимира Зеленського до США буде залежати від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю, 23 листопада.

Додається, що очільник Білого дому назвав цей термін гнучким і заявив журналістам у суботу, що план "не був його остаточною" пропозицією.

Державний секретар США Марко Рубіо, який наразі перебуває в Женеві, високо оцінив прогрес у переговорах з групою європейських і українських чиновників. Водночас, він зазначив, що попереду ще багато роботи.

"Я вважаю, що це була дуже, дуже значуща – я б сказав, мабуть, найкраща – зустріч і день, які ми мали досі в цьому процесі, починаючи з січня, коли ми вперше прийшли до влади. Але ще є робота, яку потрібно виконати, і саме цим зараз займатимуться наші команди", – додав Рубіо, пообіцявши надати оновлену інформацію після додаткових зустрічей.

Видання зазначило, що керівник адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак відзначив значний прогрес в переговорах з делегацією США.

"Ми досягли значного прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру", - сказав він.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, на даний момент немає конкретних планів щодо візиту Зеленського. Також він зазначив, що не заплановано жодних переговорів з Росією на її території.

За словами іншого американського чиновника, ще одним можливим результатом переговорів у Женеві може стати поїздка міністра армії США Дена Дрісколла до Росії або зустріч з російськими чиновниками в іншому місці.

Заяви Зеленського щодо "мирного плану" США

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори в Женеві ще тривають і, ймовірно, триватимуть "фактично до ночі". Проте Зеленський поділився, що вже є "сигнали", що представники команди Трампа почули українців. За словами президента України, в першу чергу, в пріоритеті стоїть гарантований мир та надійна безпека.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія є ініціатором і агресором у поточній війні проти України. На його думку, Росія веде війну не за розширення територій, а за "право" Кремля розв’язувати війни та за "право на підкорення" сусідів. Тому Зеленський заявив, що слід зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому.

