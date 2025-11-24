Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 48,48 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 24 листопада, зріс на 14 копійок і складає 42,49 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і складає 49,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,48 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,33 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,15 грн/євро, а курс продажу – 48,99 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 18 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що до кінця року гривня може зазнати контрольованої девальвації. У підсумку, за прогнозами, долар у 2025 році зросте лише на 2,3-3,5%: з 42,02 грн (станом на початок 2025 року) до максимум 43,5 грн.

