Остаточне рішення щодо рамкового документа будуть ухвалювати президенти України та США.

В Женеві в неділю, 23 листопада, представники США та України зустрілися з метою обговорення американської мирної пропозиції, повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.

"Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними", - йдеться в заяві Офісу президента.

Також Україна та США підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

"За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", - вказується в повідомленні.

Українська делегація висловила подяку США та особисто очільнику Білого дому Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.

"Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями", - повідомляє Офіс президента.

Також буде підтримуватися тісний контакт з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

"Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Переговори в Женеві щодо "мирного плану": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений президентом США Дональдом Трампом дедлайн до четверга, 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. За словами Рубіо, адміністрація Трампа хоче зберегти темп ухвалення рішень та досягти мети в "розумний термін". Держсекретар США назвав "можливою" телефонну розмову між Трампом і Зеленським.

Також ми писали, що CBS News повідомили з посиланням на власні джерела, що в Женеві представники України та США обговорювали можливий візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Однак, як зазначається, рішення буде залежати від того, як закінчаться перемовини. Також чиновник з Білого дому додав, що не заплановано жодних переговорів з Росією на її території.

