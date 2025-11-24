'ПриватБанк' підвищив ціну долара: актуальний курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 24 листопада, подорожчав на 8 копійок і складає 42,43 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,83 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс на 18 копійок і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 24 листопада залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Національний банк України встановив на 24 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 18 копійок.

Курс долара до гривні 24 листопада зріс на 14 копійок і складає 42,49 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 13 копійок і складає 49,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,48 гривні за євро.

