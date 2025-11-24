У США та Європі виникли запитання щодо реального авторства 28-пунктного плану.

Поки американські та українські переговорники працюють у Женеві, у Вашингтоні та Європі наростає плутанина навколо походження 28-пунктного мирного плану.

Дедалі більше політиків заявляють: документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським "списком побажань", створеним близьким союзником Володимира Путіна, пише Sky News.

"Список побажань росіян" чи план Вашингтона?

Кілька сенаторів США, які критикують підхід Трампа до війни в Україні, стверджують, що державний секретар Марко Рубіо нібито сказав їм: план походить від Москви.

Сенатор Ангус Кінг заявив, що почув від Рубіо, що це "не план адміністрації", а "по суті, список бажань росіян".

Республіканець Майк Раундс додав, що "спочатку це виглядало так, ніби це написали російською".

Втім, Рубіо категорично це заперечив, назвавши заяви сенаторів неправильними. Держдеп також заявив, що версія про російське походження — "відверто хибна".

Плутанина посилюється: чиновники теж не знали про план

Reuters повідомляє, що деякі американські чиновники були здивовані появою документа. За їх словами, план містив тези, які Рубіо раніше відхиляв, і Держдеп не знав про його зміст до публікації.

На цьому тлі все частіше звучить питання, озвучене прем’єром Польщі Дональдом Туском:

"Було б добре точно знати, хто є автором цього плану і де його було створено".

Зв’язок із союзником Путіна

Джерела Sky News повідомляють, що спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер зустрічалися у Маямі з Кирилом Дмитрієвим — наближеним до Путіна та підсанкційним російським діячем.

Мета — попрацювати над пропозиціями для мирного плану. Дмитрієв перебуває у чорному списку США з 2022 року.

Однак колишній радник Путіна Сергій Марков каже протилежне — нібито план "американський" і є "гарною основою для переговорів", хоча визнає, що Москва сприймає його позитивно.

Реакція Трампа, Зеленського та Конгресу

Спочатку Трамп вимагав від України прийняти план до четверга, але потім заявив, що документ не остаточний.

Путін, своєю чергою, назвав план "основою для врегулювання".

Зеленський відповів стримано: він не відкидає пропозиції, але "не зрадить інтереси України".

У Конгресі ж лунає жорстка критика. Сенатор Роджер Вікер, республіканець і голова комітету з питань збройних сил, заявив:

"Цей так званий "мирний план" має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він приведе до миру".

Поки у Женеві тривають переговори, ключове питання залишається без відповіді: хто насправді написав план, що може визначити майбутнє України?

Походження мирного плану Трампа

Як повідомляв УНІАН, суперечливий 28-пунктний "мирний план", який адміністрація США раптово висунула Україні, був фактично сформований у тісній співпраці американських і російських неофіційних посередників без участі Києва та союзників, а сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дізнався про нього вже постфактум, але підтримав, сподіваючись на політичний виграш.

За даними Bloomberg, цей план напрацювали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його російський колега Кирило Дмитрієв у жовтні під час зустрічі в Маямі, в якій також брав участь і зять Трампа Джаред Кушнер. Останній разом із Віткоффом працював над угодою між Ізраїлем та Газою.

