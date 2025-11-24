Захисники з 118-ої окремої механізованої бригади зупинили противника ще до того, як він зміг би дістатися українських позицій.

118-та окрема механізована бригада успішно відбила російський механізований штурм на Запоріжжі в напрямку Малої Токмачки. Відео оприлюднила пресслужба бригади в Telegram.

В повідомленні зазначається, що ворога вдалося зупинити до того, як він зміг би дістатися українських позицій.

Додається, що підрозділи 118-ї бригади знищили танк, МТ-ЛБ та шість всюдиходів "Уланів". Попередньо, противник втратив майже цілий взвод живої сили.

В звіті Генерального штабу ЗСУ за 22 листопада вказується, що на Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.

Що відомо про новий "Улан" росіян?

"Улан" - це новий легкий двовісний всюдихід для перевезення особового складу і вантажів, який вперше був показаний на виставці "Армия-2024". Як зазначили в Росії, він є альтернативою китайським мотовсюдиходам Desertcross 1000-3.

Всюдихід побудований на базі російського позашляховика "Нива" та позиціонується як проста, дешева та ремонтопридатна техніка для війни.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у суботу, 22 листопада, російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю. В результаті, в місті є руйнування та постраждалі. Зокрема, ворог пошкодив магазин та прилеглі будинки. Повідомлялося про щонайменше п'ятьох постраждалих.

Також ми писали, що за даними аналітиків DeepState, російські окупанти в Запорізькій області продовжують атакувати позиції українських військових в районі Приморського. Також вони намагаються обійти Степногірськ із Заходу. Ситуація на цьому напрямку залишається складною, окупанти по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникають в центральну частину села.

