Європейські лідери назвали окремі пункти плану загрозою для безпеки України.

У Києві та європейських столицях цього тижня зростає напруга: встановлений Дональдом Трампом крайній термін для відповіді на 28-пунктний мирний план щодо України спричинив дипломатичний шок.

Як пише The Washington Post, пропозиція, розроблена командою Трампа — ймовірно, після консультацій із російськими посередниками — вимагає від Києва поступок, які перетинають майже всі українські "червоні лінії". Втім, документи має вагомі аргументи як "за", так і "проти".

Тиск на Зеленського та реакція Києва

Документ, переданий до Києва минулого тижня, пропонує Україні:

віддати Росії частину територій, які вона навіть не захопила після вторгнення 2022 року;

скоротити чисельність армії;

заборонити розміщення сил НАТО;

закріпити в Конституції відмову від вступу до Альянсу;

зробити це без жодних реальних гарантій безпеки Заходу.

Президент Володимир Зеленський назвав вибір катастрофічним: або "втрата гідності", або ризик втратити ключового союзника — США.

На тлі тиску з боку Вашингтона європейські столиці намагалися зміцнити підтримку України, зокрема на саміті G20.

Скепсис Європи та застереження щодо безпеки

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа не підтримає жодних обмежень, які зроблять Україну "вразливою до майбутніх нападів". Вона наголосила: мир має "зупинити вбивства", але "не посіяти зерна нового конфлікту".

ЄС також підтвердив свою відданість євроінтеграційному курсу України.

Терпіння Трампа вичерпується

Держсек Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибули до Женеви, щоб обговорити зміни до плану. Після зустрічей українські та американські представники заявили про "певний прогрес", не розкриваючи деталей.

Трамп, утім, дає суперечливі сигнали. З одного боку, він каже, що документ "не остаточний". З іншого — публічно тисне на Київ.

Умиротворення диктатора

У Києві документ сприйняли болісно. Один із дипломатів заявив Atlantic:

"Мене нудить… Ми спостерігаємо, як світ руйнується в реальному часі".

Скептичні й представники американського істеблішменту. Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк порівняла пропозиції з політикою умиротворення Гітлера у 1938 році.

Сенатор Роджер Вікер наголосив, що план має "реальні проблеми" і може винагородити "зловмисну поведінку Путіна".

Більшість європейських урядів ставляться до плану холодно, але є винятки.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав до негайної підтримки ініціативи США та навіть до прямих переговорів ЄС із Росією.

У Європарламенті тим часом зростає вплив проросійських сил, які також наполягають на швидкому завершенні війни практично будь-якою ціною.

Україна виснажена війною, а Росія — затиснута економічним тиском

На фронті ситуація погіршується: Покровськ у Донецькій області стоїть на межі падіння. Водночас Київ охоплений корупційним скандалом, який послабив позиції Банкової та вплинув на переговорну атмосферу.

Аналітики вказують: обидві сторони можуть шукати виходу з виснажливої ситуації. Росія під тиском санкцій, Україна — на межі сил.

Чи справді план Трампа може бути шансом для Києва?

Деякі експерти вважають, що попри болючі поступки, у плані може бути "раціональне зерно".

Анатолій Лівен з Інституту Квінсі пише, що за кілька років угода, яка залишить "три чверті України незалежними та забезпечить шлях до ЄС", може виглядати не поразкою, а "умовною перемогою".

Мирний план Трампа - головні новини

У Женеві США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями.

За даними джерел, офіційні особи США та України обговорюють можливість візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, для обговорення мирного плану США з Трампом.

Натомість стало відомо, що США звинуватили Україну у витоку в американську пресу "негативних деталей" мирного плану Дональда Трампа. Про це йшлося на переговорах в Женеві, пише Axios з посиланням на джерела.

