Американський план ненавмисно зміцнив позиції Зеленського всередині країни.

"Мирний план" США є одним із найскладніших викликів для здібностей Володимира Зеленського. Однак, як пише The New York Times, за словами аналітиків, за майже чотири роки війни український президент часто діяв зі слабкої позиції, при цьому успішно вирішуючи проблеми.

"Коли Зеленського заганяють у кут, він схильний переходити в наступ", - заявив Віктор Шлінчак, керівник аналітичної дослідницької групи Інституту світової політики.

Зеленський став майстерним політичним артистом у горнилі війни

Так, він запобіг катастрофічному дефіциту боєприпасів, переключившись на виробництво безпілотників усередині країни. Він відродив підтримку США, коли вона слабшала протягом багатьох років, часто звертаючись до законодавців з емоційними та наполегливими закликами, зазначає видання:

Відео дня

"На думку експертів, це частково стало результатом умілої подачі інформації. Цього року він доповнив це стратегією звернення до європейських союзників за підтримкою щоразу, коли на нього чинився тиск з боку адміністрації Трампа".

Саме це і зробив Зеленський у серії телефонних дзвінків на вихідних, щоб обговорити мирний план США з 28 пунктів. У результаті країни ЄС, а також Велика Британія, Канада і Японія опублікували спільну заяву з вимогою внести зміни до найбільш суперечливих для України пунктів пропозиції, включно з насильницькою зміною кордонів і скороченням чисельності збройних сил.

"Я не бачила нікого, хто був би більш ефективним, ніж він, в отриманні від Європи того, чого я ніколи не вважала можливим", - заявила Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні, - ця тенденція спостерігається від самого початку війни.

Комунікації, за її словами, - "його суперсила", оскільки Зеленський забезпечив собі гроші, зброю і дипломатичну підтримку.

На межі краху

Видання зазначає, що, хоча американська пропозиція являє собою один із найсерйозніших викликів для України, вона також ненавмисно зміцнила позиції Зеленського всередині країни, принаймні наразі.

"План із 28 пунктів відвернув увагу від корупційного скандалу, який торкнувся його найближчого оточення і загрожував паралізувати його уряд, дозволивши Зеленському знову зіграти свою найуспішнішу роль: роль головного миротворця", - пише NYT.

У результаті український президент зробив кроки, щоб згуртувати як європейських союзників країни, які незмінно підтримували його, так і українців, чия політична підтримка ослабла:

"Він представив пропозицію про врегулювання як суворий вибір між відмовою від американської підтримки і втратою "гідності" України внаслідок прийняття умов Росії. Він підготував українців до можливих поступок, одночасно дистанціювавшись від цього плану, підкресливши американський тиск".

У результаті українці, ймовірно, підтримають Зеленського на переговорах, оскільки він "єдиний офіційний представник України, який втілює переконання більшості в тому, що ми не можемо підписати капітуляцію, запропоновану Росією", - заявив політичний аналітик Шлінчак.

Переговори про мирний план - що відомо

США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним".

За результатами переговорів у Женеві держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що ще належить опрацювати питання, включно з роллю НАТО, але його команда звузила коло невирішених проблем у мирному плані. Він висловив сподівання, що угода буде досягнута до четверга, але припустив, що це може тривати і більше часу.

Вас також можуть зацікавити новини: