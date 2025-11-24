Макрон може оголосити про реформу вже 27 листопада. Передбачається, що служба триватиме 10 місяців.

Франція може вже найближчими днями оголосити про запровадження добровільної військової служби. Як пише Le Figaro, президент Еммануель Макрон планує офіційно оголосити про це 27 листопада, на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

"Франція має залишатися сильною країною з потужною армією", — наголосив Макрон на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.

За даними видання, робота над ініціативою триває вже кілька місяців: уперше президент згадав про ідею ще 13 липня під час виступу перед військовим командуванням.

Le Figaro зазначає, що уряд розглядає кілька сценаріїв. План передбачає залучення від 10 до 50 тисяч добровольців на рік. Тривалість служби може скласти 10 місяців, а учасники отримуватимуть грошову компенсацію — кількасот євро щомісяця.

Макрон аргументує необхідність реформи тим, що Європа стикається з "постійною загрозою з боку Росії", тому держава має бути здатна швидко мобілізуватися у разі потреби.

Франція — не єдина країна ЄС, яка переглядає підходи до військової служби. Раніше уряд Німеччини погодив нову модель відбору:

усі 18-річні громадяни отримуватимуть анкету для оцінки мотивації та придатності;

молодь, народжена після 1 січня 2008 року, буде зобов’язана пройти медогляд;

служба залишиться добровільною, але у випадку нестачі охочих можуть запровадити "військовий обов’язок за потребою", коли кандидатів визначатимуть жеребом.

Голосування щодо цієї ініціативи заплановане на грудень.

Європа готується до можливої війни

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі готують підґрунтя для швидкого і безперешкодного переміщення військових, обладнання та інших оборонних засобів.

У деяких країнах ухвалюють подібні рішення занадто довго. Тож для переміщення військ у разі воєнної загрози може піти 45 днів.

У Європі раніше не готувалися до війни на європейському континенті. А зараз скорочують терміни, відповідно до яких треба бути готовими до такої війни.

Росія вже давно спланувала відповідні бойові дії, але це стане можливим лише після війни проти України, переконаний начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

