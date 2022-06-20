Експерти наголошують, що "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Інститут вивчення війни (ISW) та Міноборони Великої Британії вважають, що Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики ISW з посиланням на Міноборони Британії зауважують, що Кремль намагається знайти законні засоби для покарання "військових дисидентів" і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки означення конфлікту в Україні як "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Ймовірно, режим Путіна хоче використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема захисників Маріуполя. За даними ISW, їх мають намір судити відповідно до "законодавства ДНР". Воно передбачає смертну кару, на відміну від російського.

Ці судові процеси країна-окупант може використати для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників. Крім того, це допоможе пропаганді просувати меседж про "денацифікацію" України, яку росіяни називають основною причиною війни.

Як повідомляв УНІАН, аналітики припускають, що проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.

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