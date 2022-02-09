Ця позаблоковість не попередила російську агресію проти України у 2014 році.

Нейтральний статус України міг би допомогти вирішенню кризи на російсько-українському прикордонні.

Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов в інтерв’ю британському телебаченню, цитує пропагандистське ТАСС.

"Так, я впевнений", - сказав Чижов у відповідь на відповідне запитання, додавши іронічно, що "найкоротший шлях до нейтралітету України – розпустити НАТО".

Чижов нагадав, що біля кордону Росії вже є країни з нейтральним статусом, такі як Фінляндія і Швеція. При цьому він зазначив, що Москва "вимушена" також стежити за іншими сусідами, де встановлюють ракетні установки НАТО: за Польщею і Румунією.

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Чутки про "фінляндизація" України

Раніше у західній пресі вже з’являлися згадки про можливу "фінляндизацію" України, яку Києву може запропонувати французький президент Еммануель Макрон.

Проте на підсумковій прес-конференції у Москві Макрон заперечив це припущення. "Я такого не чув і ніколи не використовував подібних категорій щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання Bloomberg.

При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков після зустрічі Макрона і Путіна в російській столиці заявив, що "фінляндизацію" України поки зарано говорити: "І, звичайно, ще таки залежить все від самого Києва. Тому чого зараз про це говорити. Давайте дочекаємося, що буде у Києві".

Він додав, що в такому випадку в ідеях Макрона "є раціональні зерна, на основі яких можна продовжувати роботу".

Що означає нейтральний статус для країни

Нейтральний статус юридичний і політичний статус держави, яка зобов'язується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час — відмова від участі у військових блоках.

Проголошення нейтрального статусу такими країнами, як Бельгія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, протягом Другої світової війни не допомогло їм уникнути агресії.

Наразі європейські країни з позаблоковим статусом відходять від жорсткого дотримання статусу і посилюють співпрацю з НАТО і ЄС.

Через відсутність гарантії дотримання гіпотетичного нейтрального статусу України з боку Росії "нейтралітет" України дозволить Кремлю уникнути відповідальності за агресію, повернути доступ до західних ресурсів, зменшить увагу Заходу до проблематики України, а отже, створить умови для відновлення агресивних дій.

З 2010 по 2014 роки Україна в односторонньому порядку відмовилась обирати військово-політичні союзи, як того вимагав Кремль. Протягом цих років Москва утвердила важелі впливу на Київ, результатом чого стало продовження термінів перебування російського флоту в Криму, а в подальшому – швидка окупація півострова.

Крім того, нейтральний статус означає неможливість отримувати зовнішню допомогу на оборонні потреби.

Нейтралітет як гарантія ненападу працює тільки в разі, якщо нейтральна держава знаходиться за межами інтересів держави-ревізіоніста.

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