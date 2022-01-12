За даними NYT, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

В окупованому Криму й прикордонних з Україною російських регіонах розпочалися "перші заняття у новому році" з участю понад 10 тисяч військових РФ.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії.

"Заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин і спеціальних дисциплін організовані на полігонах (….) Ангарський та Опук – у Криму", – йдеться в повідомленні.

11 січня стало відомо про військові навчання Збройних сил Західного військового округу РФ. За даними російського МО, йдеться про навчання близько 3 тисяч військових на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях.

Читайте такожРосійські і білоруські винищувачі вилітали на "патрулювання" кордонів свого "Союзу" (фото)Західні розвіддані вказують, що однією з потенційних позицій російських військ, яких можуть залучити до нападу на Україну, є територія непідконтрольного Києву Криму.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві стартувала зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: