На місці працюють профільні служби.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.

Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ракетний удар по Кропивницькому. Відповідні служби вже працюють", - написав він.

При цьому Райкович закликав людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й не публікувати ніякої інформації.

Райкович зазначив, що подробиці про наслідки удару надасть пізніше.

Днями ворог обстрілював околиці Кропивницького, випустивши по області 13 ракет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці прогриміли вибухи в Київській та Чернігівській областях, Миколаєві та Харкові.

Відомо, що частина ракет випускалися з території Білорусі.

Неподалік від столиці ворожі ракети прилетіли у військову частину.