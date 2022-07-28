Російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.
Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрій Райкович.
"Ракетний удар по Кропивницькому. Відповідні служби вже працюють", - написав він.
При цьому Райкович закликав людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги й не публікувати ніякої інформації.
Райкович зазначив, що подробиці про наслідки удару надасть пізніше.
Днями ворог обстрілював околиці Кропивницького, випустивши по області 13 ракет.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці прогриміли вибухи в Київській та Чернігівській областях, Миколаєві та Харкові.
Відомо, що частина ракет випускалися з території Білорусі.
Неподалік від столиці ворожі ракети прилетіли у військову частину.