За оцінками української розвідки, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4,5-5 тисячі бойовиків.

Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах Російської Федерації зазнає невдач.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що росіяни "все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора".

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"Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування ЗС РФ активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/"Ліга", - мовиться у дописі.

За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4,5-5 тисячі бойовиків.

"Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - зазначають у розвідці.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності армії в 2023 році на 140 тисяч осіб. У Міністерстві оборони України вже висміяли це рішення.

27 серпня стало відомо, що Росія посилила приховану мобілізацію у Московській і Ленінградській областях. Влада проводить агітаційну кампанію і мотивує чоловіків підписувати контракти, щоб вирушати на війну в Україну.

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