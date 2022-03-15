Ворог використовує українські лікарні / фото REUTERS
Ворожа армія використовує українські лікарні на тимчасово захоплених територіях. Там окупанти надають медичну допомогу своїм пораненим військовим.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує цинічно завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.
Крім того, за інформацією Генштабу, окупанти використовують мережу закладів охорони здоров'я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу.
Водночас загарбники й надалі підступно використовують об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.